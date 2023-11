Quase 70 radares passarão a operar em rodovias goianas: veja quando e onde

A partir da próxima segunda-feira (20), 68 radares de velocidade passarão a operar nas rodovias goianas, sendo elas as BRs 153, 414 e 080.

Os equipamentos foram instalados pela Ecovias do Araguaia – concessionária responsável pela via – e ficarão fixados no sistema Anápolis-Aliança do Tocantins. Outros 12 dispositivos também foram colocados no Tocantins.

Do total, 56 radares irão operar com velocidade máxima de 80km/h. Já nove vão funcionar com máxima de 100km/h para veículos leves e 80km/h para pesados. Os limites foram estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A definição do local de instalação aconteceu em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após estudos técnicos que consideraram as estatísticas de acidentes, fluxo de veículos e perímetro urbano das vias.

As imagens captadas pelos aparelhos serão analisadas por uma central de processamento terceirizada da Triunfo e, posteriormente, vão ser enviadas à PRF.

“A operação dos radares por parte da PRF em todo o Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins tem como objetivo assegurar o cumprimento dos limites de velocidade estabelecidos para a via, além de garantir a segurança de todos os motoristas que percorrem o trecho”, diz o gerente de Atendimento ao Usuário da Ecovias do Araguaia, Marcelo Belão.