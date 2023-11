Abertas vagas para professores em Anápolis com salários que podem chegar a R$ 6.356

O Instituto Federal de Goiás (IFG) publicou o edital do processo seletivo para a contratação de professores substitutos/ temporários para o câmpus de Anápolis.

São 04 oportunidades disponíveis, sendo uma para docente na área de física e outras três para os segmentos de ciência da computação, educação e química.

As inscrições começam na segunda-feira (16) e vão até o dia 30, para os cargos em física, e no dia 17 de novembro e até 1º de dezembro, para as demais funções. As candidaturas podem ser feitas por meio do site da instituição e o valor da taxa é de R$ 40.

O processo seletivo acontecerá em duas etapas, sendo elas: análise de títulos (de caráter eliminatório e classificatório) e prova de desempenho didático, que será feita de forma presencial.

O resultado final do concurso está previsto para ser divulgado nos dias 12 de janeiro de 2024, no caso dos cargos para a área de física, e 09 de fevereiro do mesmo ano, para as demais atribuições.

Os selecionados no certame podem receber uma remuneração que varia de R$2.437,59 até R$6.356,02, a depender da escolaridade de cada um. A jornada de trabalho varia entre 20h e 40 h semanais.

Mais informações estão disponíveis no site do IFG.