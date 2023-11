Instrutor de tiros é suspeito de agredir e ameaçar esposa de morte, em Pirenópolis

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada em Pirenópolis, na noite desta terça-feira (14), para atender a uma denúncia de violência contra a mulher.

O fato teria ocorrido por volta das 21h30. A vítima, de 33 anos, teria sido agredida fisicamente e ameaçada de morte pelo marido, de 37 anos, que seria um instrutor de tiros no município.

O suspeito teria inclusive utilizado uma das armas que possui para intimidar a esposa.

Além dela, o filho do casal, de 15 anos, também teria sofrido agressões físicas, na tentativa de apartar a briga dos pais.

No momento em que os policiais chegaram à cena do suposto crime, o homem alegou não ter feito as ameaças, afirmando que ocorreu apenas uma briga normal de casal.

Diante dos fatos apresentados, os envolvidos foram conduzidos para a delegacia de Anápolis, onde foram tomados os devidos procedimentos administrativos.

As armas do homem também foram confiscadas, sendo que uma estava carregada, no carro do instrutor, e outra vazia, guardada dentro de um cofre.