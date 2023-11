Jardim Botânico de Anápolis contará com trilhas e piscinas naturais; obras estão em fase final

Passados pouco mais de um ano, as obras do Jardim Botânico de Anápolis, que fica na área do antigo Clube Ipiranga, no Bairro Jundiaí, já estão em fase final e chegam com uma série de atrações aos anapolinos.

O novo cartão postal está localizado ao lado do Parque das Águas e vai englobar o maior complexo de lazer da cidade que inclui também o Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia (CEITec), totalizando 45.346 metros quadrados de área verde. Ele deve ser entregue ainda no final deste ano.

No ambiente, haverá área verde com lago natural, plantas aquáticas, viveiro e estufa, trilha ecológica monitorada, banheiros, quiosques, estacionamentos, dentre outras atrações.

Além disso, o ambiente possui o Memorial Ipiranga, local em que será exposto o acervo de equipamentos do antigo clube, espaços de convivência, ilha da fonte e esculturas.

Aqueles que passarem por lá também poderão aproveitar quiosque para aulas, apresentações e serviços centrais, jardins sensorial e japonês; alameda das plantas carnívoras e das orquídeas; trilha ecológica monitorada Caminho das Águas; mirante de saída da água; e apoio para área de pesquisa.

Vale destacar que dentro do Jardim Botânico, todas as árvores serão catalogadas e que os passeios que serão realizados na trilha que foi preservada. Todas as piscinas naturais foram reativas, assim como houve o plantio de novas mudas.