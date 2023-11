Motorista morre após carreta tombar em local de difícil acesso na madrugada desta quarta (15)

O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada desta quarta-feira (15) para atender a uma vítima de acidente de trânsito que estava presa nas ferragens.

O caso ocorreu por volta das 4h, em trecho da GO-164 que passa pelo município de Sanclerlândia, localizado a 130 km de Goiânia.

Isso porque o condutor de uma carreta teria saído da estrada, por um motivo ainda desconhecido. Dessa forma, ele acabou caindo de um barranco, se ferindo gravemente e ficando preso nas ferragens.

Assim, os bombeiros foram acionados, junto a uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para fazer o resgate da vítima.

No entanto, o médico do SAMU constatou o falecimento do condutor no local do acidente.

Os militares conseguiram remover o corpo da vítima das ferragens, em uma operação que levou mais de 3h para ser concluída, devido ao grau de complexidade do incidente.

Após o resgate da vítima, ela foi entregue à Polícia Militar Rodoviária Estadual, para as devidas medidas administrativas.