Shakira em Goiânia? Saiba quais são os famosos internacionais que já deram as caras na capital

Embora seja considerada o reduto dos cantores sertanejos, quando se trata do cenário musical, diversos artistas de reconhecimento internacional já deram as caras em Goiás e, alguns, chegaram até a encarnar um pouco do espírito goiano.

As breves passagens pela capital não só despertaram a curiosidade da população, como também repercutiram em escala nacional e nas redes sociais.

1. Shawn Mendes

A vinda do cantor Shawn Mendes, que ocorreu em 2018, após a apresentação dele no tradicional festival Villa Mix, é a prova de que o jeitinho goiano é capaz de contagiar até aqueles que vêm de fora.

Isso porque, um dia após a apresentação no evento, o artista aproveitou para dar um ‘rolê’ em Goiânia e, de quebra, ainda assistiu o jogo do Brasil contra o México, válido pela Copa do Mundo, em um bar no Setor Marista.

A simples ação viralizou nas redes sociais e, mesmo cinco anos depois, ainda é relembrada pelos internautas pela empolgação do cantor além da vestimenta utilizada por ele: uma camiseta do Brasil.

2. 50 Cent

Pode parecer até coisa de filme, mas realmente o rapper 50 Cent já deu as caras em Goiânia para a realização de um show em circunstâncias surpreendentes.

A apresentação aconteceu em julho de 2010 na faculdade Fasam, localizada na BR-153, e contou com a participação de cerca de 1 mil pessoas.

3. Demi Lovato

Assim como Shawn Mendes, a cantora Demi Lovato também foi uma das artistas internacionais que realizou uma breve passagem pela capital durante o festival Villa Mix, em 2017.

A apresentação aconteceu em julho no estacionamento do estádio Serra Dourada. Durante o evento, a cantora chegou a levantar a bandeira do Brasil, o que agitou ainda mais o público.

4. Shakira

Provavelmente você pode não saber, mas a cantora Shakira já realizou um show em Goiânia. O evento aconteceu em dezembro de 1996, logo no início da carreira internacional da artista.

Embora não tenham muitos registros sobre a apresentação, sabe-se que os ingressos eram vendidos por cerca de R$ 20 e que Shakira passou por outras 15 cidades do Brasil na época. O show ocorreu no Estádio Antônio Accioly.

5. Elton John

O cantor Elton John também deu as caras no estado e foi capaz de lotar o espaço do Goiânia Arena com uma apresentação exclusiva, ocorrida no dia 21 de fevereiro de 2014.

Na época, de acordo com a organização do evento, 95% dos ingressos chegaram a ser vendidos, o que simbolizava que 14 mil lugares foram ocupados.

6. Paul McCartney

Por fim, outro artista que apareceu no estado foi o ex-Beatles, Paul McCartney. O baixista veio até o estado em 2016 para realizar um show no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Para se ter uma ideia, o artista conseguiu reunir mais de 40 mil pessoas de diferentes cidades no estádio. Para além da apresentação, ele também impressionou o público ao experimentar o tradicional fruto do estado, o pequi, enquanto estava hospedado no Castro’s Hotel.

A refeição foi feita e servida pelo chef Valdeson Ferreira, responsável pela cozinha do hotel, e consistiu em um risoto feito do fruto e guariroba.