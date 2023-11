Uber Noel faz sucesso pelas ruas da Grande Goiânia e carro chama atenção

A proximidade do Natal já vem contagiando alguns moradores da Grande Goiânia e, alguns, já entraram de cabeça no espírito natalino. Um deles foi o motorista de aplicativo Gleidson Campos, de 28 anos, que decidiu iluminar o carro com ‘pisca-piscas’.

Morador do Setor Madre Germana, em Aparecida de Goiânia, o profissional trabalha no ramo há cinco anos e, desde 2021, opta por alterar o visual do veículo nesta época do ano.

Intitulado como ‘Uber Noel’, o sucesso do jovem não acontece somente nas ruas. Para se ter uma ideia, Gleidson já acumula mais de 12 mil seguidores e mais de 250 mil visualizações na plataforma do Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gleidson Campos (@gleidsondouber)

Ao Curta Mais, o profissional afirma que sempre teve o costume de atualizar as redes sociais a fim de mostrar um pouco mais da rotina.

No entanto, com a chegada do Natal e das primeiras decorações no veículo, a repercussão na web também passou a acompanhar o condutor.

“Alguns passageiros começaram a filmar o carro e me marcar no Instagram. Foi quando eu decidi: ‘Vou virar um influenciador, né?’ Comecei a ganhar seguidores, comecei a crescer na internet, por causa da decoração natalina mesmo”, explica.

Antes mesmo de se tornar um motorista de aplicativo, Gleidson atuava como taxista desde 2014 por influência do próprio pai, que tinha um táxi em Goiânia.

Contudo, com a chegada dos aplicativos de corrida, o profissional decidiu viajar para Bahia (BA) para morar com a mãe, onde ficou durante 3 anos. Ele, inclusive, chegou a abrir um restaurante, que acabou não dando certo.

Após o estabelecimento fechar as portas, o jovem então decidiu ingressar no ramo das corridas por aplicativo. Mas, segundo o profissional, a atuação é algo que vai de encontro ao que gosta.

“Eu sou feliz como motorista de aplicativo, apesar de que hoje os ganhos não são como antigamente”, destacou.