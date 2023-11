Arte Trigo e Jacques Vanier lançam novo pão de queijo que já conquistou o coração dos brasileiros

Apesar da onda de calor que o Brasil tem enfrentado, tem um hábito que já se tornou tradição entre os goianos, e que é bem vindo a qualquer hora do dia, independente da temperatura, que é comer um delicioso pão de queijo, acompanhado de uma boa e quente xícara de café .

Preservando essa tradição, a Arte Trigo, fundada em Campo Limpo de Goiás, fechou uma parceria inédita com o humorista e influencer Jacques Vanier, trazendo para os consumidores um novo lançamento: o Pão de Queijo Gourmet.

A iguaria, que é uma queridinha na mesa dos goianos chega agora em uma nova versão, com muito mais queijo.

O Pão de Queijo Gourmet já está disponível e os pacotes congelados, prontos para assar, podem ser encontrados em todo o Estado, nas principais redes de supermercados.

Em Anápolis, a novidade pode ser adquirida nas panificadoras Arte Trigo, localizadas nos bairros Jundiaí, Maracanã, Centro e Residencial Portal do Cerrado, assim como no mercado mais próximo.

Vale ainda ressaltar que essa delícia também pode ser encontrada na Loja de Fábrica, localizada na GO-330, em Campo Limpo de Goiás.

Em tempo

A Arte Trigo foi fundada em julho de 2012 pelos irmãos Graciele Marta e Antônio Marcos do Nascimento e se tornou referência na produção de panificados congelados não só Centro-Oeste, mas também em plena expansão para alcançar outras regiões do Brasil.

A empresa, atualmente, mais de 1.700 supermercados e panificadoras em diversas regiões do país, sendo que a nova empreitada, do Pão de Queijo Gourmet, reforça o compromisso da empresa em oferecer produtos de alta qualidade e sabor.

“Se você já gostava do pão de queijo tradicional, a Arte Trigo, que já tem uma linha repleta de produtos, agora tem um pão de queijo ainda melhor, com ainda mais queijo!”, afirma Jacques Vanier.

Para os donos de mercados e padarias que quiserem disponibilizar o produto nos estabelecimentos, basta entrar em contato com a empresa por meio do telefone (62) 3345-1513 e solicitar atendimento comercial, ou através do site artetrigo.com.br.