Ela prendeu o cabelo em aparelho de academia e isso que foi preciso fazer

Uma jovem identificada no TikTok como Vic Roux viralizou na internet depois de exibir uma situação assustadora que viveu em uma academia de exercícios físicos.

O cabelo da mulher ficou preso na estrutura de um aparelho de musculação e o ocorrido serviu de inspiração para alertar outras seguidoras para que tenham cuidado ao treinarem.

No vídeo, Vic é exibida sentada no maquinário para trabalho de pernas enquanto algumas pessoas presentes ao redor tentam ajudá-la a desprender os fios de cabelo presos entre as ferragens e dobradiças de elevação de cargas.

“Novo medo desbloqueado. Estava de rabo de cavalo e, ao executar o exercício, meu cabelo ficou preso no aparelho. Tiveram que cortar. Tenham Cuidado!”, publicou ela na gravação.

Depois de tanta repercussão, Vic Roux postou uma atualização sobre o desfecho de sua história. De acordo com a postagem, foi preciso cortar cerca de quatro dedos de comprimento do cabelo para que ela pudesse se desprender da dobradiça e sair livremente.

Na atualização sobre o desfecho do caso, ela agradeceu: “Fico feliz e espero que este vídeo sirva de alerta para vocês. Vi que tem muitas mulheres que treinam até mesmo de cabelo solto. Meninas, vamos ao máximo deixar ele preso para que acidentes não aconteçam”.

Nos comentários, uma seguidora reforçou o alerta: “e tem gente na academia que malha de cabelo SOLTO! Treino é de coque, meninas! O cabelo enrola em muitos lugares, inclusive na barra. Tenham cuidado!”

Logo em seguida, uma outra usuária ironizou a situação: “mais um motivo para eu não ir para a academia kkkkkkkkkk”.

O vídeo atingiu mais de 2 milhões de visualizações no TikTok, além de mais 95,6 mil curtidas e comentários diversos.

Confira o vídeo completo mostrando como foi a situação: