Marília Mendonça é premiada em Grammy Latino por Melhor Álbum de Música Sertaneja

No dia 05 de novembro de 2023, completou-se dois anos da trágica morte da cantora Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo.

No entanto, nesta quinta-feira (16), a goiana foi premiada pelo Grammy Latino 2023 na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja.

O prêmio veio após o lançamento do trabalho “Decretos Reais”, lançado de forma póstuma em 26 de maio deste ano.

A coletânea reúne faixas como “Leão”, carro-chefe do disco, assim como regravações de músicas que ganharam notoriedade na voz de outros cantores – tais como Morango do Nordeste e Uma Vida a Mais (versão brasileira da música Listen To Your Heart, da banda sueca Roxette).

Na mesma categoria, concorriam as duplas Chitãozinho & Xororó e Jorge & Mateus, além dos artistas solo Daniel e Lauana Prado.

O Grammy Latino foi realizado nesta quinta-feira (16), em Sevilha, cidade da Espanha. Tendo isso em mente, a equipe da cantora homenageou Marília nas redes sociais, destacando o trabalho da artista.

“Sabemos o quanto você estava focada em buscar esse Grammy e fazer o seu tão sonhado discurso em espanhol. Discurso que seria um fomento a união latino-americana através da música, das artes e do respeito. Que só a arte poderia romper as barreiras que a diferença das línguas promove. E temos esperança que o seu legado inspire novos talentos a brilhar e superar as dificuldades”.

Por fim, a publicação ainda destacou que o álbum Decretos Reais “é um marco para a eternidade, é a prova viva de que ela está viva”.