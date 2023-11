Últimos dias para processo seletivo da Educação com 100 vagas e salários de quase R$ 4 mil

Termina na sexta-feira (17) o prazo para se inscrever no processo seletivo simplificado da Prefeitura de Senador Canedo.

São 100 oportunidades disponíveis destinadas para cargos que exigem ensino superior completo ou certificado de conclusão em licenciatura plena.

As inscrições podem ser feitas de forma online por meio do site https://senadorcanedo.go.gov.br. Não será cobrado taxa.

Há oportunidades para professor de pedagogia, língua portuguesa, matemática, geografia, história, ciências, inglês, educação física e artes.

Entre os requisitos para a participação no certame, estão: ter idade mínima de 18 anos, estar quite com a Justiça eleitoral e não ser servidor investido em cargo comissionado ou função de confiança, exceto se optar pela exoneração.

O processo acontecerá em uma única etapa, sendo ela a análise de títulos e experiência profissional, de caráter classificatório e eliminatório.

Os selecionados no certame receberão uma remuneração de R$ 3.970,53 e terão uma carga horária semanal de 30 horas.

Mais informações estão disponíveis no edital.