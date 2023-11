Políticos de Anápolis já sabiam do pedido de prisão de Cacai Toledo, que viajou para o Canadá

Não provocou surpresa entre a classe política e empresarial de Anápolis o pedido de prisão de Carlos Alberto Toledo, o Cacai.

Muitos deles confidenciaram à Rápidas que já sabiam da medida há pelo menos duas semanas. O acolhimento pela Justiça, no entanto, ocorreu somente nesta quinta-feira (16).

Cacai Toledo também sabia dessa possibilidade, uma vez que a Rápidas repercutiu de forma cifrada que um empresário do setor energético estava entre os três investigados. O nome não foi citado porque o caso corre em segredo de Justiça.

Foi tempo suficiente para ele ir para o Canadá “a negócios”, conforme a defesa revelou ao O Popular.

Como publicado em primeira mão pelo Portal 6, os investigadores da Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) apontam que Cacai Toledo é o mentor intelectual do assassinato de morte Fábio Escobar.

Os dois empresários se tornaram inimigos após a campanha de 2018, em que atuaram juntos como membros do antigo DEM (atual União Brasil).

Aproximação entre Dominguinhos e Márcio Corrêa gera burburinhos na Câmara

Não foi só a Rápidas que percebeu a aproximação recente entre Domingos Paula (PV) e Márcio Corrêa (MDB).

Vereadores de Anápolis também não falam de outra coisa na Câmara Municipal. Destacam, sobretudo, os elogios públicos mútuos proferidos por ambos na última sessão ordinária.

O deputado federal foi o convidado de honra na ocasião e sendo chamado, fora dos microfones, como “próximo prefeito”.

A indireta de Igor Franco para Rogério Cruz

Chamou atenção a frase publicada pelo líder do Bloco Vanguarda na Câmara de Goiânia, Igor Franco (SD). Na postagem, ele diz que ‘trabalha enquanto as pessoas falam, criticam e apontam’.

Colegas do vereador ouvidos pela Rápidas não tem dúvida de que a indireta tem como alvo o prefeito Rogério Cruz (Republicanos).

Ambos estão em rota de colisão há várias semanas.

Kátia Maria que aporte à Comurg seja analisado pela Controladoria e TCM

A vereadora Kátia Maria (PT) conseguiu a concordância dos pares para que a Controladoria Geral do Município (CGM) e o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) analisem com lupas o aporte de R$ 68 milhões feito pela Prefeitura de Goiânia à Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg).

O requerimento foi aprovado na última sessão, por unanimidade.

A parlamentar aponta no documento a incoerência do Paço em dar dinheiro para autarquia ao mesmo tempo que pretende privatizá-la.

Wolmir Amado quer ser vereador em Goiânia

Candidato do PT ao Governo de Goiás em 2022, Wolmir Amado (PT) trabalha internamente no partido para estar na chapa que disputará uma das cadeiras da Câmara Municipal de Goiânia.

Tem como adversários internos, além de Kátia Maria, outros nomes de peso, como o Fabrício Rosa e o ex-reitor da UFG, Edward Madureira.

Amilton Filho é o entrevistado do próximo “6 perguntas para”

O deputado estadual Amilton Filho (MDB) é o entrevistado desta semana do ‘6 perguntas para’.

As respostas serão conhecidas no domingo (19) no site e nas redes sociais do Portal 6.

Nota 10

Para delegada Aline Lopes, que completou um mês à frente da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis. A investigadora vem se destacando pelo dinamismo que imprimiu em pouco tempo na especializada. Profissional experimentada, tem 10 anos de Polícia Civil (PC) e passagens por vários municípios do estado.

Nota Zero

Para o Colégio São Francisco de Assis. Relatos enviados por pais de alunos à Rápidas apontam que salas de aula estão sem ar condicionado, fazendo com que muitos deles passem mal diariamente devido ao calorão. A unidade é uma das mais tradicionais de Anápolis.