Roberto é carta fora do baralho e empresariado já abraça Márcio Corrêa como próximo prefeito de Anápolis

Candidato do PL foi recebido com pompas pela categoria em evento realizado no Porto Seco

Pedro Hara - 15 de outubro de 2024

(Foto: Recebida pela Rápidas)

Fontes presentes no evento desta terça-feira (15), realizado no Porto Seco de Anápolis, contaram à Rápidas que o prefeito Roberto Naves (Republicanos) já é carta fora do baralho para os empresários da cidade.

Sem possibilidade de reeleição e após fracassar na tentativa de eleger sua sucessora, Eerizania Freitas (UB), o que se observou foi um Roberto “esquecido e desidratado” entre os participantes.

Por outro lado, Márcio Corrêa (PL) foi amplamente abraçado pelo empresariado, sendo tratado como o próximo prefeito de Anápolis.

Segundo os participantes do evento, Márcio foi recebido com pompas e já visto como sucessor de Roberto no Centro Administrativo, mesmo tendo ainda que enfrentar Antônio Gomide (PT) no segundo turno, em 27 de outubro.

Ao lado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do senador e presidente estadual do PL, Wilder Morais (PL), o candidato se tornou o centro das atenções.