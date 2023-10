Desafetos de Fábio Escobar podem ter sido os possíveis mandantes do assassinato do empresário

O Portal 6 teve acesso a detalhes da investigação que busca elucidar o assassinato do empresário anapolino Fábio Escobar, morto junho de 2021.

As provas testemunhais já colhidas apontam três pessoas da elite econômica da cidade como desafetos, que poderiam ser os possíveis mandantes do crime.

Os executores seriam policiais militares que atraíram Fábio para uma emboscada e o executaram com vários tiros em via pública. Como informado com exclusividade pelo Portal 6, nove deles tiveram as prisões preventivas mantidas pela Justiça.

Os desafetos

Além do ramo de lavanderia, Fábio Escobar também atuava corretor de imóveis e teve rusgas com o dono de uma das maiores incorporadoras do município.

O outro suspeito tem negócios na construção civil e é conhecido nos bastidores por financiar campanhas políticas.

O terceiro e último nem é tão rico assim, mas já ocupou cargos públicos e atualmente investe no setor de energias renováveis.