Calorão em Anápolis deve persistir, mas população pode esperar chuvas intensas em breve

Enfrentando uma onda de calor histórica, os anapolinos podem esperar um pequeno alívio do calorão, já para este final de semana, que será marcado por chuvas intensas.

A previsão é do PhD em Sensoriamento Remoto e climatologista da Estação Meteorológica da UniEvangélica, Eduardo Argolo. Ele explicou ao Portal 6 que, embora pequenas precipitações possam ocorrer ao longo desta sexta-feira (17) e sábado (18), um maior volume é esperado para o domingo (19).

Embora as chuvas realmente tragam certo refresco em meio às altas temperaturas, elas não serão o bastante para reverter esse quadro caótico. Segundo o especialista, os termômetros devem marcar entre 33°C como máximas e 23°C como mínimas

“Estamos em um sistema de alta pressão sobre o centro do país, que não permite a entrada de massas de ar frio. Tudo isso ainda aliado aos efeitos do El Niño, que potencializou a onda de calor destes dias”, comentou Eduardo a respeito do tempo mais quente.

Já em relação ao alerta emitido nesta quinta-feira pela Defesa Civil que anuncia a possibilidade de fortes tempestades, inclusive com a presença de granizo, o climatologista não descartou a possibilidade.

“Quando está muito quente, especialmente durante o verão, a superfície da terra pode se aquecer rapidamente. Isso causa uma rápida ascensão do ar quente, que ao subir encontra camadas mais frias na atmosfera. Esse contraste de temperatura pode levar à formação de nuvens de tempestade, onde a convecção intensa pode produzir chuvas fortes e, em certos casos, até granizo”, explicou.