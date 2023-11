Essas são as moedas de R$ 1 que juntas valem mais de R$ 10 mil

Com o passar do tempo de mudanças nas cédulas e moedas do dinheiro brasileiro, moedas guardadas em cantos da casa, cofrinhos e afins podem se tornar adereços valiosos e especiais no futuro.

Devido a fatores como edição especial de lançamento, ano de produção ou erro de tiragem, por exemplo, elas podem chegar a valer muito mais que aparentam em seus valores nominais.

Existem algumas produções raras de modelos comemorativos de R$ 1 real, por exemplo, que foram tantas edições e coleções que hoje podem atingir valores altos, chegando até mesmo aos R$ 10 mil no mercado de coleções.

O canal no Youtube Notícias Concursos trouxe 11 moedas raras de 1 real da edição das Olimpíadas e que podem valer muito mais do que valem.

Juntas, elas podem chegar a superar o valor de R$ 10 mil. Esses modelos foram emitidos para celebrar o evento das Olimpíadas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016.

Confira a lista e valores de cada uma delas apresentada no vídeo:

Moeda de 1 Real das Olimpíadas da Vela com Reverso Invertido: pode chegar a valer R$400.

Moeda de 1 Real das Olimpíadas da NATAÇÃO PARALÍMPICA com Reverso Invertido: pode chegar a valer R$500.

Moeda de 1 Real das Olimpíadas do Rugby: pode chegar a valer R$720(com anomalia do cunho descolado, e caso seja reverso invertido vale até R$650).

Moeda de 1 Real das Olimpíadas do Boxe: pode chegar a valer R$720(com anomalia do cunho descolado, e caso seja reverso invertido vale até R$650).

Moeda de 1 Real das Olimpíadas do Basquete com cunho deslocado: pode valer até R$720.

Moeda de 1 Real das Olimpíadas do Golfe com cunho deslocado: pode chegar a valer R$720.

Moeda de 1 Real das Olimpíadas da Natação Olímpica com cunho deslocado: pode chegar a valer R$720.

Moeda de 1 Real das Olimpíadas do Mascote Vinicius com cunho deslocado: pode chegar a valer R$720.

Moeda de 1 Real das Olimpíadas do Mascote TOM com Reverso Invertido: pode chegar a valer R$800.

Moeda de 1 Real das Olimpíadas do Vôlei com Reverso Invertido: pode chegar a valer R$900.

Moeda de 1 Real da Entrega da Bandeira Olímpica PROVA: pode chegar a valer R$4000.

Confira o vídeo completo: