Patrão é flagrado levando funcionários adolescentes no porta-malas do carro, na BR-153

Um carro de passeio, de modelo Peugeot 207, foi flagrado transportando oito pessoas pela BR-153 em Aparecida de Goiânia. O veículo, que tem capacidade para apenas cinco, ainda levava dois menores de idade no porta-malas.

Em entrevista ao Portal 6, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Newton Morais, explicou como a PRF tomou conhecimento do episódio, ocorrido nesta quinta-feira (16).

“Eles passavam pela via no horário mais movimentado, e já tinham percorrido mais de 20 km com os passageiros no porta-malas. É de um perigo absurdo, se o carro capota, pega fogo ou outro acidente acontece, eles estariam correndo sério risco de vida”, revelou.

Os adolescentes ocupantes da mala do carro tinham 16 e 17 anos. Já no banco traseiro encontravam-se quatro outros homens, o que também configura uma infração, dado que o máximo de ocupantes nessa área deve ser três pessoas.

Além da superlotação, foram constatadas outras irregularidades no veículo – como o estado dos pneus e o licenciamento já vencido.

O condutor, que é empresário e patrão dos passageiros, ainda dirigia sem a devida permissão na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que, no caso dele, só era apta a pilotar motos.

Além disso, ninguém utilizava o cinto de segurança no momento da abordagem. Dados os fatos, o carro foi apreendido e o proprietário assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de “expor a vida ou saúde de outrem a perigo direto e iminente”.