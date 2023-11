Taylor Swift ganha homenagem de Drake em letra de nova faixa do rapper

Em seu novo álbum lançado nesta quinta-feira à noite, o rapper Drake homenageia Taylor Swift na letra da música “Red Button”.

“Taylor Swift, a única n— que eu já avaliei / a única que poderia me fazer lançar o álbum um pouco mais tarde / o resto de vocês, eu trato vocês como se nunca tivessem sucedido”, ele canta.

Dois dos maiores nomes do showbiz, Drake e Swift disputam às vezes o primeiro lugar nas paradas quando lançam músicas ao mesmo tempo.

Isso aconteceu no final do ano passado, quando a cantora lançou “Midnights” e o rapper, Her Loss”, quase simultaneamente.

Apesar da competição, Drake e Swift continuam amigos, e o rapper até compartilhou uma foto em seu Instagram dando um abraço na estrela pop em 2022.