Homem vai a julgamento por matar sogro que ‘não queria mais pagar as contas de casa’

Na próxima segunda-feira (20), Maycon Roberto de Jesus, de 33 anos, vai a julgamento em Goiânia suspeito de matar atropelado o sogro, José Luiz Carneiro de Sousa, na época com 47 anos.

A sessão será realizada a partir das 8h30, no Fórum Cível, localizado no Parque Lozandes.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás, Maycon morava com a esposa na casa do sogro, no Setor Jardim Colorado. No entanto, o relacionamento entre eles não era pacífico.

As discussões eram recorrentes e seriam motivadas pelo falto do genro ser usuário de drogas, não ajudar a pagar as despesas da casa e por ser agressivo com a companheira.

Durante os desentendimentos, diversas foram as vezes em que houve ameaças de morte contra José Luiz, que se cansou de ver a filha sofrendo e resolveu deixar a habitação, indo morar com familiares.

Contudo, a residência ainda era de propriedade do sogro, e Maycon teria ficado furioso porque ele foi embora e deixou de pagar as contas do local.

No dia do crime, os homens tiveram mais uma discussão. Na ocasião, a vítima deixou o local de bicicleta, rumo à casa dos pais, onde estava hospedado temporariamente.

Maycon saiu logo em seguida e pegou um carro para seguir José Luiz. Dessa forma, ele entrou na via contrária e atropelou o sogro. Na sequência, fugiu da cena do crime, passou em casa e desapareceu.

O suspeito foi preso em flagrante 12 dias depois por roubo, porte ilegal de arma de fogo e tortura, delitos estes que foram cometidos na zona rural de Edeia, município a 120 km de Goiânia.

O carro dele também foi encontrado e levado para exames periciais, que constataram avarias compatíveis ao atropelamento que tirou a vida de José Luiz.