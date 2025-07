Bêbado perde controle do carro e atropela adolescente em Aparecida de Goiânia

Durante abordagem, homem se recusou a realizar o teste do bafômetro, mesmo apresentando claros sinais de embriaguez

Thiago Alonso - 12 de julho de 2025

Adolescente foi atropelado em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um motorista, de 33 anos, foi preso após invadir uma oficina de motocicletas e atropelar um adolescente na manhã deste sábado (12), em Aparecida de Goiânia.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram quando o veículo adentrou ao local com rapidez, atingindo tudo que estava à frente: motocicletas, o menor e destruindo parte das estruturas.

A vítima, de 12 anos, que foi atropelada, sofreu pequenos ferimentos e recusou atendimento do Corpo de Bombeiros que se dirigiu ao local.

Equipes da Polícia Militar (PM) também estiveram presentes na ocorrência, onde abordaram o motorista que, apesar de apresentar sinais de embriaguez, se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Durante a verificação, também foi encontrado uma substância análoga à cocaína no bolso do suspeito, que admitiu ser o proprietário do item, mas não revelou de quem havia comprado.

Por conta disso, ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi submetido a um laudo médico, o qual constatou a embriaguez.

Dessa forma, o motorista foi autuado pelos crimes de dirigir sob efeito de álcool e atropelamento, sendo preso em flagrante. Agora, ficará a cargo das autoridades competentes realizarem a abertura de um inquérito para apurar o ocorrido.

