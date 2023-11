Mãe que juntou moedas para dar presente de casamento à filha mostra quanto conseguiu

Viralizou nas redes sociais o vídeo de uma mulher contando quanto a mãe conseguiu faturar juntando apenas moedas durante o tempo de noivado dela e do parceiro. O valor final surpreendeu os internautas.

Identificada apenas como Emily, a recém-casada explicou que, quando foi pedida em casamento, a mãe revelou que começaria a ‘preparar’ o presente para o casal. A ideia da mulher foi juntar moedas de R$ 1, R$ 0,50, R$ 0,25 e até mesmo de R$ 0,10 e R$ 0,05.

Durante as cenas, a mais nova casada da família mostra a quantidade incrível de moedas recolhidas. Então, elas decidiram uni-las em pequenos pacotinhos com dez unidades cada, justamente para facilitar a contagem e também no momento de trocar por notas ou pix.

Depois de muito esforço e 2h de serviço, elas conseguiram juntar os pacotinhos e reuniram todos em uma forma. “Nunca contei tanta moeda na minha vida”, brincou.

Por fim, ela revelou o valor, que deixou não só os internautas, mas também os noivos, totalmente surpresos: R$ 673 apenas em moedas. Com o dinheiro, o casal ficou livre para decidir o que comprar.

“Amamos o presente e, principalmente, em ver a dedicação dela juntando tantas moedas para nos presentear!”, disse Emily na legenda do vídeo.

“Tem que levantar a mão ao céu e agradecer. Minha família, se souber que eu vou casar, vão ficar até na cerimônia falando como casar é perda de tempo e dinheiro etc. Muitas pessoas são amargas, é um presente lindo estar cercada de quem fica feliz com você”, disse uma usuária do Instagram.

Veja a publicação!