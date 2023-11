Mulher morre em Anápolis após ser atropelada enquanto caminhava na rua

Duas mulheres foram atropeladas na manhã deste sábado (18), no bairro Santo Antônio, em Anápolis, enquanto caminhavam pela rua.

O caso teria ocorrido por volta das 7h. A suspeita é de que o motorista, que dirigia um Chevrolet Vectra da cor preta, poderia estar embriagado no momento do acidente.

Em um primeiro momento, a informação é de que o condutor não teria fugido do local, permanecendo na cena do acidente durante as movimentações policiais.

Tanto o Corpo de Bombeiros quanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados ao local para atender às vítimas.

Ambas receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

No entanto, o Portal 6 apurou que uma delas acabou falecendo a caminho da unidade de saúde. A outra, por sua vez, teria chegado ainda com vida no hospital.

Mais informações a qualquer momento.