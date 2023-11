Existem alguns modos de economizar na manutenção do seu carro ou da sua moto que pouca gente conhece e que podem ser um alívio enorme para o bolso.

A manutenção regular de carros e motos é essencial para garantir segurança, bom desempenho e também evitar que se tenha um desgaste precoce de peças e funções do sistema dos mesmos.

Isso inclui trocas de óleo e filtros, verificação dos freios, pneus e fluidos, inspeção de itens elétricos, sistema de arrefecimento, entre outros.

Realizar alinhamento e balanceamento, por exemplo, é importante para evitar desgaste irregular dos pneus. Manter a manutenção em dia economiza dinheiro a longo prazo.

6 modos de economizar na manutenção do seu carro ou moto (poucos conhecem)

1. Ficar de olho no peso do veículo

Uma dica boa para ajudar a poupar com manutenção é estar sempre de olho no peso que o veículo suporta. Quanto maior o peso que ele carregar, maior o esforço do motor, logo, mais rapidamente componentes e pneus vão se desgastar.

Busque sempre deixar o veículo mais leve, não carregar muita coisa no porta-malas para manter o equilíbrio de peso e não gerar sobrecarga.

2. Atenção com o uso das marchas

Evite acelerar bruscamente e fazer frenagens agressivas, o que reduz o desgaste dos componentes do carro. É preciso ter um cuidado especial também com a caixa de câmbio.

Evite pisar no acelerador de forma brusca para evitar maior atrito entre as partes do motor, transmissão e suspensão. Nada de deixar o carro em ponto morto na descida pois isso causa desgaste de componentes e atrapalha o fornecimento de combustível.

3. Pneus adequados e calibrados

Mantenha os pneus calibrados corretamente e faça o alinhamento e balanceamento periodicamente para economizar combustível e prolongar a vida útil deles.

Não rode com pneus murchos e muito menos com a superfície “careca”. Além de por a sua e a vida de quem está no trânsito em perigo, a prática é muito perigosa e põe vidas em risco.

4. Troca de óleo regularmente

Não esquecer que a cada 10 mil quilômetros é necessário a troca de óleo e substituição dos filtros de ar. Mantê-las em bom estado diminui bastante o desgaste do motor e ajuda no bom funcionamento do sistema. Não negligencie as trocas de óleo e filtros, pois isso mantém o motor em boas condições e evita danos mais caros.

5. O segredo das velas de ignição e filtros de combustível

O importante aqui é manter esses 2 componentes sempre novos no seu veículo. Isso fará diferença tanto no funcionamento e desempenho, quanto no bolso, evitando manutenção fora do esperado.

Escolha peças de reposição de qualidade, mesmo que não sejam de marca renomada, para garantir durabilidade e economizar a longo prazo.

6. Use somente água desmineralizada no sistema de arrefecimento

Nada de água da torneira, o cloro gera ferrugem. Para evitar desgaste precoce de peças, ferrugem e erosão em peças e componentes, é importante usar somente água desmineralizada no sistema.

Ela não possui componente mineral nenhum e protege de erosões, enferrujamento e sujeira nas mangueiras, radiador e reservatório de água.

