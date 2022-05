O gás de cozinha, que é um item essencial no dia a dia da maioria dos brasileiros, é um combustível fóssil, que diariamente passa por oscilações em seu preço.

Por isso, é fundamental você adquirir meios para economizar esse recurso, que, às vezes, passa por altas em seu valor. Veja como!

6 formas de economizar o gás de cozinha para fazer ele durar que todo mundo precisa saber:

1. Evite abrir o forno

Caso o seu fogão possua forno na parte inferior, cuidado ao usá-lo.

Isso porque, cada vez que a porta é aberta, o calor sai e acontece um esfriamento da máquina.

Assim, esse abre e fecha exige um desempenho maior do forno e, consequentemente, um uso maior de gás.

2. Mantenha as bocas do fogão limpas

Você já reparou que as chamas do fogão são azuladas? Pois bem, se as suas estiverem amarelas ou laranjas, fique atento!

Isso significa que seu fogão está sujo e por isso ele está perdendo sua potência, gastando mais ainda o seu gás.

3. Use a panela de pressão quando possível

Na hora da economia, a panela de pressão pode ser sua grande aliada!

Por cozinhar os alimentos mais rapidamente, esse utensílio otimiza o uso do seu fogão, gastando menos combustível.

4. Evite as correntes de ar

As janelas e portas na cozinha podem ser grandes vilões no desempenho do seu fogão.

As correntes de ar que entram no cômodo, passam pelo fogão e pelas chamas, exigindo mais tempo para que a panela atinja a temperatura ideal.

5. Aproveite o vapor da panela

Uma tática genial para aproveitar o seu gás é cozinhar alimentos no vapor juntamente com outros itens.

Por exemplo, com uma escorredeira metálica dá para preparar o arroz e cozinhar brócolis com o vapor.

6. Use a boca de fogão certa

Por último, fique atento à funcionalidade de cada boca do fogão.

Com isso, jamais coloque uma panela pequena em uma boca grande, já que desperdiça o seu gás de cozinha.

