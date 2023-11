Após 2 km de perseguição em Goiânia, policiais descobrem porque motociclista estava fugindo da blitz

Protagonizando uma cena de filme de ação, um motociclista pensou que seria uma boa fugir de uma blitz realizada em Goiânia, neste sábado (18), e acabou passando por uma perseguição com a equipe policial. Em um primeiro momento, a cena causou estranheza e, durante a correria, o condutor dirigiu de maneira perigosa e quase atropelou militares. Porém, ao conseguirem realizar a abordagem, as autoridades descobriram que o suspeito tinha passagens por roubo e receptação e ainda estava sem a habilitação.

As cenas, registradas em vídeo pelo Batalhão de Trânsito, mostram o momento no qual era realizado um bloqueio na Vila São José, com policiais verificando diversos condutores em uma avenida. O motociclista, então, surge com uma passageira na garupa.

Ao ordenarem a parada, ele resolve fugir por cerca de 2 km, sendo interceptado e tendo que assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por evasão de bloqueio e por trafegar sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ainda foi registrado que o homem parado estava trabalhando como condutor de passageiros, de modo que a mulher que o acompanhava foi liberada em seguida.