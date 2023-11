Diversos bairros de Anápolis vão ficar sem água nesta semana; veja a lista

Nesta semana, manutenções da Saneago devem deixar mais de 50 bairros de Anápolis sem água. As interrupções, causadas por interligações de hidrantes, ações em válvulas de descarga e em redutores de pressão irão de segunda (20) até sexta-feira (24).

Com equipes atuando entre 07h e 18h, o primeiro dia irá afetar os bairros Conjunto Vila União, Frei Eustáquio, Jardim Calixto, Jibran El Hadj, Novo Paraíso, Paraíso, Parque das Primaveras, Santa Maria de Nazareth, São Carlos, São Joaquim, São Jorge, São Lourenço, Vilas Mariana e Santa Maria.

Já na terça-feira (21) a interrupção se desloca para uma região mais ao Norte de Anápolis, afetando os bairros Chácaras Colorado, Parque dos Pirineus, Sítio Recreio Presidente, Vale dos Pirineus, além da Vila São Vicente (Igrejinha).

No dia seguinte, as manutenções devem causar a interrupção no abastecimento dos bairros Boa vista, Cidade Universitária, Condomínio Grand Trianon, Condomínio Residencial Belas Artes, Jardim Arco Verde, Loteamento Setor Sul 1ª, 2ª e 3ª Etapas, Parque Residencial das Flores, Residencial Alphaville, São Carlos e Setor Bougainville.

As equipes intensificam as ações na quinta-feira (23), causando a seca em mais locais. Estão entre eles os bairros Jundiaí, Loteamento Guanabara, Maracanã, Maracanãzinho, Residencial Aldeia dos Sonhos, Residencial Araujoville, Residencial Centenário, Residencial das Rosas, Residencial Paris, Residencial Rio Jordão, Residencial Terezinha Braga, Residencial Valência, São Carlos, São Lourenço e Setor Central

Ainda no mesmo dia, os bairros Ana Caroline, Alvorada, Bairro da Lapa, Nossa Senhora Aparecida, Boa Vista, Cidade Jardim, Cidade Universitária, Condomínio Belas Artes, Condomínio Grand Trianon, Conjunto Frigoiás, Dom Pedro II, Jardins Bandeirantes, das Oliveiras, Petrópolis e Silveira.

Além destes, também estão inclusas as Vilas Brasil ,Calixto Abrão, Fabril, Formosa Jk, Santa Isabel, São João e o bairro Virgínio Corrêa.

Na sexta-feira (24), as atividades se encerram pelos bairros Adriana Parque, Anexo Itamaraty, Antônio Fernandes, Bairro Bom Sucesso, Cidade Jardim, Itamaraty Etapas I, II, III e IV, Jardim Alexandrina, Jardim das Américas, Maracanã, Maracanãzinho, Nova Vila Jaiara, Residenciais Dom Emanoel, Dom Felipe, Jandaia, Mônica Braga, Palmeiras, Setor Escala, Vilas Jaiara e Nova Jaiara.

A companhia reforça a importância do uso consciente das reservas domésticas de água, em especial pela crescente onda de calor que se apresenta. A economia é indispensável para garantir o abastecimento em caso de emergências.