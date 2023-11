Escola em Goiânia surpreende ao incluir aulas de gentileza na grade curricular do estudantes

Uma escola de Goiânia decidiu ir além e incluir, na grade curricular, uma disciplina pouco explorada nas demais unidades de ensino: a de gentileza.

A iniciativa está sendo colocada em prática pelo colégio Maple Bear, que fica localizado no Setor Marista, e visa construir uma cultura de paz entre os alunos que estudam na instituição.

No ambiente, a modalidade é inserida por meio de interações e até na execução de projetos como “Construtores da paz” e “Primavera de Virtudes”.

Para a coordenadora pedagógica da instituição, Mayra Maia, o projeto é capaz de construir e reforçar as ligações com uma sociedade empática.

“A gentileza é a base central no processo de construção de uma cultura de paz. Ela deve ser uma aprendizagem social contínua e que deve ser estimulada já na primeira infância (de 0 a 6 anos), e com isso permear todas as interações sociais, tornando-se um hábito na vida da pessoa, inclusive na resolução de conflitos”, explica.