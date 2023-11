Estava bom demais para ser verdade, né? É! Como nem tudo são flores, haverão alguns signos que nos próximos dias vão desmascarar uma pessoa que está sendo muito falsa e essa descoberta pode deixá-los muito abalados.

Acontece que esses nativos estavam começando a receber boas notícias e realizações. Isso despertou muita inveja em pessoas próximas. Mas não se preocupem! As máscaras vão cair ainda neste mês e o livramento virá com tudo.

Quem for embora da sua vida neste fim de ano realmente não tem mais nada para acrescentar e, caso permaneça, só irá te ferir mais.

Ficou curioso para saber de quais signos estamos falando? Então confira abaixo a lista que separamos com algumas casas e os conselhos do horóscopo para cada uma. Fique atento!

3 signos que nos próximos dias vão desmascarar uma pessoa que está sendo falsa:

1. Touro

Os taurinos podem se preparar pois alguém bem próximo vai deixar escapar um vacilo e a verdade virá à tona: essa pessoa só está esperando um vacilo teu para tomar o seu lugar.

Ela está cada vez mais próxima, fingindo preocupação, quando na verdade só está desejando ter tudo o que já conquistou. Fique em alerta com essa gente ruim! A energia pesada pode prejudicar o seu caminho.

2. Leão

Os leoninos também poderão passar por uma decepção e tanto com alguém que convive lado a lado com os nativo todos os dias. Essa pessoa não é ruim, em essência, mas também não te olha com bons olhos.

A verdade é que ela morre de inveja de tudo o que você tem e se tiver a oportunidade de tomar o que é teu, irá!

3. Escorpião

Por fim, os escorpianos também podem se deparar com uma verdade desmascarada de forma abrupta. O choque será inevitável!

Alguém muito presente em sua rotina está analisando cada passo, cada conquista e cada comemoração. Ela te critica de forma disfarçada como preocupação, mas tudo o que ela mais sonha é ocupar o seu lugar. Tenha cuidado com onde pisa e com quem divide os segredos.

