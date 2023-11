Idoso morre após motocicleta ser arrastada por cerca de 40 metros na BR-060

Um grave acidente envolvendo uma caminhonete e uma moto causou a morte de um idoso, de 62 anos, na BR-060, em Goiânia. A colisão ocorreu na noite de domingo (19).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a fatalidade aconteceu na altura do km 174, no momento em que os veículos seguiam no sentido Abadia de Goiás-Goiânia.

Em um dado momento, a motocicleta – que era conduzida pela vítima fatal – acabou entrando na frente da caminhonete, ocasionando uma colisão traseira.

Com o impacto da batida, a moto chegou a ser arrastada pelo veículo de grande porte por cerca de 40 metros. O idoso não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O condutor da caminhonete não teve graves ferimentos e foi submetido ao teste do bafômetro, tendo como resultado negativo.