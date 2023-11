Temporal causa queda de energia em diversos bairros de Goiânia nesta segunda (20)

As fortes chuvas que tomaram conta de Goiânia no fim de semana não vieram acompanhadas apenas por intensas rajadas de ventos, raios e trovões. Com a chegada das precipitações, um problema foi evidenciado: as quedas de energia.

No Setor Leste Universitário, por exemplo, moradores relataram ao Portal 6 que o apagão teve início por volta das 23h de domingo (19).

De acordo com eles, o local chegou a ficar cerca de 07 horas sem energia e o retorno ocorreu apenas na manhã desta segunda-feira (20) em torno das 07h.

Já na região de Campinas, uma situação ainda mais grave perdura. Em um relato compartilhado nas redes sociais, uma internauta, que vive na região, afirmou estar sem energia na residência há 15 horas.

“Eu estou sem energia em casa há 15 horas. As coisas da geladeira já tão começando a estragar […]”, escreveu.

eu to sem energia em casa há 15 horas. as coisas da geladeira já tão começando a estragar. faça alguma coisa @EquatorialGoias na região de campinas em goiânia — michelismo cultural (@eiannalu) November 20, 2023

Outro setor que segue sofrendo com a ausência de energia é o Parque Santa Cruz. Por lá, conforme o relato de um morador, a ausência de energia teve início em torno das 23h e, até o momento, o problema ainda não foi solucionado.

Além deles, o Jardim Curitiba é mais um dos setores que vem sendo vítima de instabilidade. Segundo um morador, a localidade segue sem luz desde das 16h de domingo (19).

Procurada pelo Portal 6, a Equatorial – operadora responsável pela energia em Goiás – ainda não se manifestou.