6 cursos que ajudam a conseguir emprego rápido e não são tão demorados como os de faculdades

Existem alguns cursos que ajudam a conseguir emprego rápido e não são tão demorados como os que estamos habituados como os de faculdades, por exemplo.

Com a alta do desemprego no Brasil e a busca rápida por soluções para conseguir um sustento em casa, muitos brasileiros têm buscado opções para aliviar o orçamento com cursos mais rápidos e que empregam com mais facilidade.

Pensando nisso, separamos para você uma lista com alguns deles que podem te ajudar a conquistar uma vaga mais tranquila no mercado de trabalho sem precisar passar por faculdade.

6 cursos que ajudam a conseguir emprego rápido e não são tão demorados como de faculdades

1. Excelência no Atendimento ao Cliente

Com esse curso você consegue vaga no mercado de trabalho rapidinho. A carreira é voltada para profissionais do atendimento ao cliente, onde o aluno aprende as melhores práticas para um serviço de qualidade ao consumidor final em geral, seja ele na modalidade online, presencial ou mesmo telefônico.

2. Barbearia

Um curso rápido, com duração de 172 horas de formação e depois disso você já sai ganhando dinheiro e formando uma cartela de clientes. A carreira de barbeiro ensina sobre pêlos, pele, designer da barba, como cuidar e manter. É uma profissão milenar e de ganhos muito bons.

3. Especialista em Unhas

Um curso de alongamento de unhas dura em média 8 idas e, logo depois de concluído, a pessoa já pode atender seus clientes e testar as técnicas aprendidas. A média de ganhos é muito boa e os itens de trabalho são de fácil acesso.

4. Vendas

Uma boa oportunidade, principalmente para empregos rápidos de fim de ano. O curso de vendas ensina como lidar com objeções de clientes, estratégias para um bom atendimento e fechamento de negócio, entre várias outras funções. Uma cargo universal e que qualquer ramo necessita de um profissional capacitado na área para a função.

5. Secretariado

Essa carreira exige uma formação rápida e com emprego garantido em qualquer área do mercado de trabalho que precise de um profissional capacitado. Nesse curso, o aluno aprende atividades administrativas e de suporte às empresas e clientes, além de desenvolver tarefas de organização, planejamento e suporte administrativo aos demais departamentos de uma empresa.

6. Técnico em Enfermagem

Um curso de duração de apenas 4 semestres, está sempre contratando novos profissionais e a remuneração é bem interessante. Essa carreira realiza procedimentos práticos, pode atuar em setores e prestar atendimento a pacientes de média e alta complexidade dentro de um hospital.

