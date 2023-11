6 cursos rápidos que quem está em busca de emprego pode fazer

Existem alguns cursos bem rápidos oferecidos no mercado de trabalho que qualificam para determinadas profissões quem está em busca de emprego pode fazer e conseguir uma vaga.

Em tempos difíceis de se conseguir trabalho e renda, encontrar um emprego no mercado de trabalho tem se tornado uma tarefa bastante desafiadora, é aí que algumas pessoas recorrem a cursos rápidos.

Pensando nisso, separamos para você uma listinha com algumas profissões que não possuem muita exigência de qualificação e as pessoas conseguem se inserir no mercado de trabalho bem tranquilamente.

6 cursos cursos rápidos que quem está em busca de emprego pode fazer

1. Introdução à Comunicação em Libras

Essa carreira pode te inserir no mercado de trabalho de forma mais rápida. Nesse curso indicado para qualquer pessoa, ele visa promover a inclusão e melhorar a comunicação interna e externa de uma empresa com o público surdo. O módulo traz ensinamentos desde o básico em Libras até vocabulário e expressões rotineiras essenciais para se comunicar.

2. Excelência no Atendimento ao Cliente

Com esse curso você consegue vaga no mercado de trabalho rapidinho. A carreira é voltada para profissionais do atendimento ao cliente, onde o aluno aprende as melhores práticas para um serviço de qualidade ao consumidor final em geral, seja ele na modalidade online, presencial ou mesmo telefônico. É muito importante para o bom funcionamento de uma empresa e, claro, trazer vendas e lucro para o seu negócio.

3. Dominando o Excel: Do iniciante ao avançado

Essa ferramenta é muito necessária no mercado de trabalho e pode te garantir uma vaga de emprego rapidamente. A Fundação Bradesco oferece um curso intensivo de 65 horas de instrução sobre o assunto. Nele, o aluno passa por um percurso didático e simples que vai desde operações básicas com a ferramenta até elaboração de gráficos sofisticados e o uso avançado de fórmulas complexas. Muito bom para administração de estoque, controle de caixa e outras finalidades dentro de uma empresa.

4. Fundamentos em Gestão empresarial

Para quem quer uma vaga no mercado de trabalho esse curso é muito importante e abre portas. O portal de ensino da Fundação Bradesco oferece esse curso gratuitamente e está dividido em três partes, somando um total de 12 horas de estudo.

Nele, o aluno aprende sobre gestão de negócios, teorias da administração até estratégias modernas de gestão de equipe e também estrutura organizacional. Muito bom para a gestão de uma empresa.

5. Gestão de Equipes e Liderança

Outro curso essencial para quem quer entrar no mercado de trabalho e com certificado da FGV Online. Com o curso de desenvolvimento de lideranças, o aluno se torna um líder capaz de engajar e direcionar times com eficiência e ética profissional para obter resultados. Os conteúdos são distribuídos em cinco módulos.

6. Vendas e Marketing

Sem a área de vendas e o marketing para dar suporte uma empresa não é nada. A plataforma de ensino FGV disponibiliza um curso para a comunidade que explora esses conceitos e num tempo bem pequeno de conclusão. Ao final da conclusão, um certificado de conclusão para anexar no currículo e Linkedin.

