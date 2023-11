Após não pagar piso da Enfermagem, Prefeitura de Anápolis cria comissão para analisar dados

A edição desta terça-feira (21), do Diário Oficial do Município (DOM), trouxe a criação e nomeação dos membros da comissão que vai gerenciar o pagamento do piso da Enfermagem em Anápolis.

Foram escolhidos 05 integrantes, sendo que as funções foram divididas da seguinte forma: um coordenador, um supervisor de dados e três digitadores de dados.

Eles serão responsáveis por alimentar o sistema do InvestSUS, com a alimentação, revisão e acompanhamento dos dados dos profissionais que atendem na cidade nas unidades públicas de saúde.

Os trabalhos da comissão devem durar de 45 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.