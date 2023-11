Dias após conseguir emprego, jovem é demitida pelo que teve coragem de fazer

Uma jovem espanhola viralizou na internet depois de tomar uma atitude inusitada no novo emprego que rendeu um resultado nada bom para ela.

Após conseguir um trabalho em uma cafeteria, ela resolveu compartilhar nas redes sociais coisas que a incomodavam em seu novo emprego.

A usuária @rayomcqueer_ compartilhou no Tik Tok um vídeo de 3 minutos mostrando detalhes do cargo que havia conquistado e não imaginou que seu depoimento ia acabar rendendo sua própria demissão.

Na postagem, ela começa o vídeo explicando que não gostava de “hiper vigilância” e que seus empregadores reforçavam constantemente que estavam de olho no que estava fazendo.

Até mesmo um grupo no WhatsApp foi criado onde todos os funcionários da cafeteria tinha que estar presentes e mensagens eram enviadas por lá o tempo todo.

Ela conta que: “parece que isso deveria ser 100% ilegal. Se estou em casa, não preciso receber uma única mensagem.”

Dias depois ela recebeu a notícia do RH para um bate-papo: “outro dia fui trabalhar para cumprir minha jornada de 8 horas e meia, e surpresa: o pessoal dos Recursos Humanos estava à minha espera para uma conversa amigável. Me disseram que me entendem, que não me sinto confortável na empresa, que não me veem feliz com meu cargo e por isso precisavam que eu parasse de trabalhar naquele momento”.

Em seguida, finalizou: “estou desempregada. Boas notícias para minha saúde mental, más notícias para minha conta bancária, então se alguém quiser me contratar, para depois eu poder fazer um vídeo no TikTok mostrando sua empresa, então estou à disposição”.

Confira o vídeo completo da história: