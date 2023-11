A notícia da morte trágica de Henrique Rozendo, de 29 anos, atacado em um assalto no Parque Mutirama nesta segunda-feira (20) abalou muitos moradores de Goiânia. Nas redes sociais, amigos, familiares e pacientes do psicólogo compartilharam mensagens de luto.

“É com muito pesar que venho aqui anunciar para vocês amigos e pacientes do Henrique que ele não se encontra mais aqui, ao nosso lado”, anunciou a mãe do homem, Keyla Iseke, nas redes sociais do filho.

No vídeo, ela também compartilhou as informações sobre o velório, que ocorreu na manhã e início da tarde desta terça-feira (21), no Cemitério Parque Memorial.

Segundo Keyla, por volta das 18h, Henrique foi vítima de latrocínio enquanto voltava para casa. “Ele estava caminhando e atravessando o Bosque do Mutirama quando foi abordado e levou duas facadas nas costas”, disse na postagem.

No vídeo, em que ela aparece abalada com lágrimas nos olhos, Keyla também acredita que o filho reagiu ao assalto, o que era uma atitude comum para ele, e chegou a ligar para a mãe com ajuda de um transeunte. No entanto, ele não resistiu e foi encontrado já sem vida.

Diante da tragédia inesperada, diversas pessoas comentaram na postagem com profundo pesar. “Eu estou longe mas queria tanto estar aí. Henrique me ajudou quando eu mais precisei e sempre se mostrou um amigo que eu podia contar”, comentou um.

“Não consigo nem acreditar, Henrique era uma pessoa tão maravilhosa e de tanta luz. Ele deixou de ser apenas um psicólogo e se tornou um amigo”, disse outra.