Um jovem psicólogo, de 29 anos, acabou falecendo após ser esfaqueado nas costas durante um assalto, ao atravessar o Parque Mutirama, em Goiânia. O caso aconteceu por volta das 18h desta segunda-feira (20).

A vítima foi identificada como Henrique Augusto Iseke Rozendo. Ele estava indo perfurar um piercing, no Setor Central, no momento que foi abordado.

Ele saiu de casa às 15h30, sendo encontrado por um transeunte já caído no parque às 18h. Ainda não se sabe o número de assaltantes na ocorrência.

Segundo relatos da própria mãe da vítima, no entanto, ele tem o costume de reagir a assaltos e eventos do tipo. A suposição foi amparada pelo relatório do perito da Polícia Civil (PC), por conta dos vestígios de grama e terra nas roupas e corpo do jovem que, provavelmente, entrou em um embate com os assaltantes.

Na reação, acabou sendo esfaqueado duas vezes nas costas e caindo ao chão. Ele teve o iPhone 13 e a carteira levados.

Ao ser encontrado, ele ainda conseguiu pedir para a testemunha ligar para a mãe dele, à qual pediu socorro e proferiu as últimas palavras. Mesmo correndo, ao chegar no local a genitora se deparou com ele já sem vida.

Agora, o latrocínio segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).