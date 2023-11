Deixar o carregador na tomada, a TV em standby e o micro-ondas conectado à energia, é uma prática comum na maioria das casas, mas estes aparelhos devem ser retirados da tomada, e isso, pode fazer uma grande diferença no bolso.

Alguns eletrodomésticos, mesmo desligados, ainda são capazes de consumir energia. O “consumo fantasma”, segundo pesquisas, pode ser responsável por até 9% do valor total da conta de luz.

A principal forma de evitar esse gasto desnecessário, é retirando os equipamentos da tomada. Confira quais são os principais vilões.

6 aparelhos que devem ser retirados da tomada mesmo quando estão desligados

1. Televisão

No topo da lista, a TV, que está presente no lar de famílias do mundo todo, sendo comum, ter mais um equipamento dentro de uma única residência. No Brasil, estima-se que existem mais de 100 milhões de televisões instaladas.

O principal problema é que mesmo desligada, ela consome elevadas quantidades de energia elétrica, devido ao sistema, principalmente nos modelos smart, e a luz que indica o modo standby.

2. Micro-ondas

Pode não parecer, mas ele consome muita energia. O painel integrado à frente do micro-ondas “suga” eletricidade constantemente.

O ideal é só colocar na fonte de alimentação, no momento em que for usar o equipamento. Seu bolso agradece.

3. Carregador

Jamais deixe o carregador do seu celular na tomada após o uso. O consumo em standby, pode chegar de 1 a 5 watts, gerando um gasto desnecessário de energia.

Muito cuidado, o carregador também pode provocar incêndios, já que o calor produzido pelo item, não tem para onde ir.

4. Computador

Segundo especialistas, o computador pode consumir até 21w por hora mesmo estando desligado, gerando um grande impacto na conta.

O mesmo é válido para o notebook, que pode consumir até 18w só por estar conectado. Lembre-se, conecte apenas quando for utilizar o aparelho.

5. Ar-condicionado

Esse equipamento é um verdadeiro inimigo do seu bolso, mas tirá-lo da tomada pode te ajudar a economizar, principalmente em aparelhos mais modernos, com programações automáticas.

Nesse caso, é recomendado retirar em casos onde o proprietário vai passar um longo período fora de casa, evitando sustos no fim do mês.

6. Aparelho de som

Fechando a lista, as cobiçadas caixas de som também só devem ser plugadas na tomada durante o uso, principalmente os modelos mais novos que vem com iluminação embutida.

Então já sabe, música só na hora de dançar, caso contrário, seu dinheiro vai embora mesmo antes da batida começar.

