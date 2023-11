Aberto concurso público em Caldas Novas com vagas para diversas áreas

A Câmara Municipal de Caldas Novas, cidade no Sul Goiano, divulgou a abertura de um novo concurso público, para a contratação de 17 profissionais e preenchimento de 51 vagas de cadastro de reserva.

As oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio e superior. Confira a relação completa de cargos ao final da matéria.

Os salários vão variar entre R$ 1.715,92 e R$ 3.946,94, com jornadas de trabalho de 40h semanais.

Para participar do certame, é necessário se registrar no site do Instituto Verbena/UFG, banca responsável pela organização da seleção.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 20 de dezembro e 23 de janeiro de 2024, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 80 a R$ 120, conforme o grau de escolaridade exigido para a função.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para o dia 25 de fevereiro. No entanto, alguns cargos passarão por prova de redação, prova prática, prova discursiva e/ou avaliação de títulos.

Veja a seguir a lista completa com todos os cargos disponibilizados:

Ensino Fundamental

Copeira (01)

Jardineiro (01)

Ensino Médio

Almoxarife (01)

Auxiliar Administrativo (04)

Fotógrafo Legislativo (01)

Motorista de Veículos Leves (04)

Ensino Superior

Analista Administrativo (01)

Analista Legislativo (01)

Arquivista (01)

Contador (01)

Jornalista (01)

Para mais informações a respeito do concurso público, leia o edital.