Casal Naves trabalha nos bastidores para que Eerizania seja candidata a prefeita

Após Major Vitor Hugo (PL) declinar do empurrão dado por Roberto Naves (Republicanos) para ser o nome do prefeito na disputa pelo comando de Anápolis em 2024, o nome de Eerizania Freitas vem sendo trabalhado internamente pelo atual chefe do Executivo e a esposa, deputada Vívian Naves (PP).

A super secretária é íntima do casal e considerada leal por eles.

Eerizania também tem habilidades que nenhum outro auxiliar de Roberto tem. É tida como desenvolta em frente e atrás das câmeras, esbanja simpatia e agrada homens e mulheres quando submetida em qualitativas.

“Ela tem um jogo de cintura que os outros postulantes de dentro do governo não têm”, reconheceu à Rápidas um secretário também sempre lembrado pelo prefeito como opção na hora H.

Como não preparou nenhum sucessor natural nos últimos anos, nem mesmo o vice-prefeito Márcio Cândido (PSD), que governou a cidade por duas semanas com poderes semelhantes aos do Rei Charles no Reino Unido, o fogo amigo tem queimado até mesmo aliados antigos.

É o caso de Leandro Ribeiro, pré-candidato já lançado pelo Progressistas, partido que abrigou Roberto Naves na imaginável reeleição.

Nos últimos dias, o ex-presidente da Câmara Municipal foi alvo de ataques internos que tentam desestabilizá-lo e forçá-lo a sair da disputa de forma antecipada.

Querem que ele engula uma vice na chapa encabeçada por Eerizania, já que ele disse que não se importaria em ser vice do MDB, partido de oposição no município.

Enquanto o fígado de Leandrinho é cozido em banho-maria, o coração do casal Naves cuida com carinho do evento mais importante da Prefeitura no final do ano.

A intenção é fazer com que o povão saiba quem é Eerizania e veja nela a pessoa que vai continuar “cuidando das pessoas” — ainda que não seja fazendo contra os adversários internos a chamada “política do bem”.

Anápolis ocupa espaço da discussão do orçamento estadual

Vice-presidente da Câmara de Anápolis, Jakson Charles (PSB) disse à Rápidas que partiu dos deputados estaduais, com a liderança de Antônio Gomide (PT), a iniciativa de levar a discussão sobre o orçamento de 2024 à Câmara de Anápolis.

Apesar de a lei preconizar as discussões, esta foi a primeira vez que os parlamentares foram até a Casa para realizar a audiência pública.

Reitor comemora orçamento destinado a UEG e espera ainda mais investimentos

À Rápidas, Antônio Cruvinel, reitor da Universidade Estadual de Goiás (UEG) disse que está bem animado com os R$ 368 milhões que estão previstos para a instituição no orçamento estadual de 2024.

Com aditivos e emendas parlamentares, ele espera que o orçamento chegue perto ou ultrapasse os R$ 400 milhões.

Kitão pede diligência para investigar empréstimo bilionário solicitado pela Prefeitura de Goiânia

Lucas Kitão (PSD) vai solicitar diligência na Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para investigar o empréstimo de R$ 1 bilhão que está sendo solicitado pela Prefeitura de Goiânia.

O vereador justifica que o novo pedido de crédito do Paço Municipal não detalha onde serão investidos os recursos, a taxa de juros e a justificativa para contrair uma dívida desta monta.

Em 2019, Kitão votou contra o empréstimo de R$ 780 milhões solicitado pela Prefeitura de Goiânia.

José Fernandes homenageia Dr. Carlos Salvador

Amigo pessoal do médico Carlos Salvador, que faleceu nesta terça-feira (21), o vereador José Fernandes (MDB) postou uma homenagem emocionante ao ortopedista nas redes sociais.

O vídeo mostra o médico cantando a canção gospel ‘Grandioso És Tu’. Nos comentários, diversos usuários se compadecem da dor de José Fernandes.

Nota 10

Para Caoa Chery, que completou 6 anos no Brasil com quase 150 mil unidades de carros vendidos no país.

A planta da Caoa está instalada em Anápolis e é responsável pelas montagens dos veículos que são vendidos pela marca.

Nota Zero

Para secretaria de Integração, Assistência Social, Cultura, Esporte, Trabalho, Emprego e Renda de Anápolis.

O descaso com os espaços destinados à prática esportiva vem ganhando maiores proporções, com os esportistas da cidade reclamando da conservação de estádios e quadras usados para a prática esportiva.

As quadras da cidade e o gramado do Zeca Puglise estão recebendo diversas críticas. Outras reclamações são vestiários, telhados e arquibancadas.