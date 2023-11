Henrique, da dupla com Juliano, dá show de simpatia na saída de show

Em um registro que voltou a viralizar recentemente no Instagram, um casal realizou o sonho de todo amante de sertanejo ao topar com uma das maiores duplas da atualidade e até mesmo cantar alguns versos juntos.

O encontro foi justamente com os cantores Henrique e Juliano, quando os artistas estavam na saída de um show em Lisboa, capital de Portugal.

Nas imagens, que já contam com quase 1 milhão de curtidas, o casal Karen Jenifer e Rodrigo Maguim, moradores do Paraná, encontraram os sertanejos enquanto dirigiam. Eles encostaram lado a lado com os famosos, abriram o vidro e começaram a cantar um trecho de “Briga Feia”, hit de sucesso da dupla.

Quase que imediatamente, Henrique, que estava ao volante, baixou os vidros, acenou para os fãs e logo em seguida “tomou os holofotes”, dando um show particular ao completar a estrofe.

Juliano, que estava no banco da carona, não interagiu muito, mas isso não pareceu incomodar o casal, que até chegou a justificar a atitude do ídolo em resposta a um dos comentários.

“Ele só queria ir pro hotel descansar tadinho”, escreveu Karen.

De toda maneira, os fãs e os internautas adoraram a demonstração de talento e humildade de Henrique, e não economizaram nos elogios.

“O cara parece que tá até de auto tune, olha essa voz! E quanta humildade também, merece todo esse sucesso”, escreveu um usuário. “Ele cantou e 24 cervejas se abriram sozinhas”, brincou outra.