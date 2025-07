Gusttavo Lima pergunta preço da gasolina em posto de combustúvel e se assusta com a resposta

“Cara, tá mais fácil andar de a pé então. Bota uns 20 reais só pra eu chegar ali então”, respondeu ao saber o valor

Ruan Monyel - 04 de julho de 2025

(Foto: Reprodução)

Gusttavo Lima passou por um sufoco ao ficar sem gasolina em seu Mercedes-Benz avaliado em R$ 1,7 milhão.

O cantor registrou tudo nas redes sociais, desde o momento em que percebeu o nível baixo de combustível até o trajeto até o posto.

“Isso aqui acontece só comigo ou acontece com vocês também? Minha gasolina está pra acabar, tá só o ‘fio da rabiola’ e eu no meio desse trânsito. Imagina se acaba, hein?”, comentou, enquanto mostrava o painel do veículo.

No caminho, ele brincou com a situação e disse: “Sangue de Jesus tem poder, vai me salvar”, antes de receber ajuda de um amigo empresário que o encontrou no trajeto.

Ao chegar no posto, Gusttavo perguntou ao frentista quanto estava o litro da gasolina e se assustou com a resposta: R$ 7,67 na comum e R$ 8,02 na aditivada.

“Cara, tá mais fácil andar de a pé então. Bota uns 20 reais só pra eu chegar ali então”, disparou.

Apesar da brincadeira, o cantor abasteceu 70 litros e pagou R$ 572,39.

O vídeo foi publicado originalmente em 2022, mas voltou a viralizar nas redes sociais nesta semana. Veja: