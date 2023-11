PIS/Pasep 2024: essa é a lista das pessoas que têm direito a receber

Quanto mais o ano de 2024 se aproxima, mais dúvidas e questionamentos a respeito do PIS/Pasep 2024 surge, principalmente no que diz respeito à lista das pessoas que têm direito a receber.

O pagamento do abono salarial, que é feito pela Caixa Econômica Federal (CEF), será ofertado para os trabalhadores que estiveram atuando durante o ano de 2022.

O adiamento do pagamento aconteceu em decorrência da pandemia da Covid-19, que eclodiu em 2020, quando o benefício referente àquele ano foi adiado para 2021, devido a realocação dos recursos para o combate à doença por parte do Governo Federal.

Por conta disso, o calendário passou por um reajuste, o que fez com que o abono salarial referente ao ano base de 2020 fosse pago em 2022.

Na sequência, o Pis/Pasep de 2021, que deveria ser pago em 2022, começou a ser pago somente em fevereiro deste ano.

Apesar do valor não ter sido definido oficialmente, devido a carência de aprovação da proposta no Congresso, a expectativa é que a quantia desembolsada no PIS/Pasep 2024 seja de R$ 1.421.

Podem receber o benefício os trabalhadores que estejam inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, recebam remuneração mensal média de até dois salários mínimos, ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias e ter os dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

A liberação dos valores aos profissionais é feita conforme o mês de nascimento de cada um, e se inicia com os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro.

Para aqueles que já possuem conta na Caixa, o valor do PIS é depositado de forma automática. Já para os demais, é necessário ter uma conta aberta no Caixa Tem.

Os profissionais que quiserem saber se tem ou não direito ao valor devem realizar a consulta por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!