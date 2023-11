Saiba locais e horários da caravana do Natal de Coração em Anápolis; veja lista

A Prefeitura de Anápolis divulgou o calendário com as datas e os bairros da cidade que receberão a 6ª edição da tradicional caravana do Natal de Coração.

Serão 26 dias de evento, que contará com apresentações culturais, trenzinho, cabine fotográfica gratuita com fotos instantâneas, distribuição de pirulitos, balões em formato de coração, brinquedos e a chegada do caminhão do Papai Noel.

A abertura oficial está prevista para ter início ainda na próxima sexta-feira (24), no Parque da Jaiara, a partir das 19h. Já o encerramento acontecerá no dia 19 de dezembro, na Praça Bom Jesus.

“Nossa expectativa é levar aos anapolinos e anapolinas, desde os pequeninos até os idosos a magia do Natal, através da programação, das apresentações culturais, dos brinquedos, da pipoca e algodão doce, e com a presença do bom velhinho”, disse a secretária de Integração, Eerizania Freitas.

Ainda, conforme a Administração Municipal, as decorações de Natal já começaram a ser instaladas na última sexta-feira (17) no Parque da Jaiara e poderão ser vistas nas próximas semanas em praças e avenidas da cidade.

Veja os bairros e as datas:

– 24/11: Vila Jaiara

– 25/11: Vila São Vicente

– 26/11: Distrito de Goialândia

– 27/11: Jardim Promissão

– 28/11: Bairro da Lapa

– 29/11: Residencial Polocentro

– 30/11: Bairro Paraíso

– 01/12: Residencial Leblon

– 02/12: Branápolis

– 03/12: Distrito de Souzânia

– 04/12: Aldeia dos Sonhos

– 05/12: Bairro São João

– 06/12: Bairro Filostro Machado

– 07/12: Bairro Recanto do Sol

– 08/12: Distrito de Interlândia

– 09/12: Parque dos Pirineus

– 10/12: Parque Ipiranga

– 11/12: Bairro de Lourdes

– 12/12: Adriana Parque

– 13/12: Residencial Reny Cury

– 14/12: Vila Formosa

– 15/12: Setor Industrial Munir Calixto

– 16/12: Parque Linear

– 17/12: Distrito de Joanápolis

– 18/12: Residencial Summerville

– 19/12: Praça Bom Jesus