Saiba o que abre e fecha em Anápolis durante o feriado da Padroeira

Diversos serviços e estabelecimentos funcionarão em horário diferenciado durante a data

Davi Galvão - 25 de julho de 2024

Vista aérea do bairro Jundiaí, em Anápolis. (Foto: Portal 6\ Isabella Valverde)

Com a chegada do feriado da Padroeira de Anápolis, nesta sexta-feira (26), diversos moradores irão utilizar o tempo para descansarem e recuperarem as energias.

Porém, é importante que os cidadãos estejam atentos ao funcionamento do município durante a data, já que diversos serviços e estabelecimentos funcionarão em horário diferenciado.

A começar pelos shoppings, tanto o Brasil Park Shopping quanto o Anashopping, que estarão com as lojas e quiosques fechados. Já as praças de alimentação, de ambas unidades, iniciarão os serviços às 11h e prosseguirão até às 22h.

Com relação aos serviços de saúde, apenas o pronto-socorro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica e da UPA Alair Mafra, na Vila Esperança, estarão em funcionamento, bem como a unidade do Parque Iracema, até às 22h.

Para os anapolinos que necessitarem efetuar algum procedimento bancário, também fica o alerta de que, durante todo o dia, não haverá atendimento presencial ao público. Os serviços online seguirão disponíveis.

O Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis (Sincovan) explicou que o varejo não está autorizado a funcionar durante o feriado.

Empresas que ainda insistirem em abrir, deverão cumprir algumas exigências ante ao sindicato, assegurando um dia de folga em outra data ao colaborador e R$ 30 reais para cobrir despesas. Durante o dia, a carga laboral não pode ultrapassar seis horas.

Por fim, para os usuários do transporte público, a Urban estará operando no feriado com a tabela de horários tradicional de domingo. O itinerário pode ser conferido no site ou nas redes sociais da empresa.

*Colaborou Samuel leão