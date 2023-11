Homem decide cancelar futebol após receber mensagem inédita da esposa

Viralizou nas redes sociais a gravação de tela da conversa de um casal e a atitude do homem deixou os internautas divididos. Enquanto alguns apontaram se tratar de um ciúmes doentios, houve quem o apoiou também.

O conteúdo foi publicado pelo perfil ‘Oi cupido vamos conversar’, tradicionalmente conhecido por divulgar as conversas que os usuários enviam. Nesta ocasião, a situação aconteceu após o homem explicar que iria chegar tarde em casa e receber uma resposta inusitada.

“O futebol vai começar e só vai terminar às 21h30. Depois vamos tomar uma cerveja aqui, eu e os moleques”, disse o parceiro. Já a mulher respondeu afirmativamente e apenas questionou que horas ele voltaria.

O companheiro disse que seria por volta de 00h30 ou mais tarde. Foi neste momento que ela decidiu virar a chave. “Tudo bem, mas deixa eu te falar… come por aí mesmo, tá?”, pediu

O homem não entendeu o porquê, já que eles tinham o costume de pedir um lanche de madrugada (sempre que ele retornava das saídas). “É que eu to me maquiando. Eu falei para você comer fora porque eu vou sair. Vou jantar com as minhas amigas em um barzinho e depois vou para uma baladinha”, respondeu a mulher.

O parceiro ficou indignado e questionou se isso seria uma ‘revanche’ por ele estar com os ‘moleques’. Ela explicou tranquilamente que ‘não’ e que apenas estava sentindo falta das amigas e das saídas.

“Eu estou com vontade de sair, tem muito tempo que eu não saio. Me diz aí qual foi a última vez que saímos juntos?”, questionou. Ele não conseguiu lembrar.

Por fim, o homem disse que os amigos ‘cancelaram o futebol’ e que ele iria para casa e que ficariam juntos durante toda a noite, sugerindo ainda que ela desmarcasse com as amigas.

A parceira retrucou que não cancelaria e a conversa foi encerrada com a resposta final: “não vou cancelar nada”.

Os internautas apontaram que o ciúmes dele é perceptível e a tentativa de manipulação também. Já outros ponderaram que os locais escolhidos pela protagonista da história não são ‘recomendáveis para quem tem um relacionamento’. Assista!´