Já há data para inauguração de nova sala vip no Aeroporto de Goiânia

A partir de dezembro, os passageiros do Aeroporto Internacional de Goiânia, o Santa Genoveva, poderão usufruir de uma nova sala VIP.

O espaço será implementado pelo banco estatal BRB, de Brasília, e ficará localizado no primeiro andar do aeroporto, próximo ao Portão 4. O funcionamento é das 06h às 22h, de segunda a domingo, sem restrição aos feriados.

De acordo com a instituição financeira, o ambiente conta com capacidade máxima para 70 pessoas e é composto por sala de reunião, lounges individuais, buffet diferenciado, rede Wi-Fi e espaço para crianças.

O acesso na área será permitido para os clientes do banco que possuam os cartões Dux, Black, Infinite e Platinum, além dos segmentos PJ e de condomínio.

Também haverá a possibilidade de adquirir voucher para a entrada no espaço por meio dos programas de fidelidade Curtaí, Dux Experience e +Mengão, para os clientes da instituição.

Segundo o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, a novidade pretende melhorar o relacionamento entre o banco e os clientes.

“O compromisso do BRB é com a realização de sonhos e com a oferta de experiências diferenciadas. Isso vale em especial para o aeroporto de Goiânia, capital de um estado tão importante para a economia brasileira e no qual os negócios do BRB, especialmente a concessão de crédito rural e imobiliário, vêm crescendo de forma expressiva”, diz.

Vale lembrar que espaços similares funcionam no Aeroporto JK, em Brasília (DF), no Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ), e em Congonhas, em São Paulo (SP).