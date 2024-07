Goiânia terá nova edição da Feira da Gestante com roupinhas, calçados e diversas peças a partir de R$ 2

Evento contará com sorteios exclusivos e itens a preços acessíveis

Davi Galvão - 18 de julho de 2024

Evento contará com peças a partir de R$ 2. (Foto: Redes Sociais)

Ainda neste mês, Goiânia receberá uma feira com entrada gratuita dedicada às famílias e gestantes que estão preparando a ‘casa’ para a chegada de um bebê, com itens a partir de R$ 2.

Prevista para ocorrer entre os dias 24 e 28 de julho, no Shopping Cerrado, a “Feira da Gestante” já divulgou a programação, que contará com sorteios exclusivos.

O evento terá cerca de 50 expositores de todo o país, tanto fabricantes quanto lojistas, que levarão centenas de peças de enxoval, como carrinhos de bebê, roupas, sapatos, banho e decoração.

Produtos como mijões e similares sairão a partir de R$ 2, com opções de compras em maiores unidades, mas também com preços especiais.

No espaço, as mães poderão encontrar itens de moda e vestuário pensados exclusivamente para atender as necessidades das gestantes.

Além disso, a organização do evento estará realizando o sorteio de um ano de fraldas e outro equivalente a R$ 1 mil em enxoval.

Para participar do primeiro, basta seguir a página @feiradagestante.goiania no Instagram e estar atento ao regulamento. Já com relação ao segundo, é necessário observar as exigências no canal do WhatsApp, cujo link está na bio do perfil oficial da conta no Instagram.

Dos dias 24 a 26, o horário de funcionamento é das 14h às 22h. No dia 27, será das 10h às 22h e, por fim, no dia 28, das 13h às 20h.