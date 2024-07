Homem é preso após perseguir e mostrar órgãos genitais para jovem em Planaltina

Suspeito ainda teria forçado entrada na porta da casa vítima

Gabriella Pinheiro - 22 de julho de 2024

Imagem ilustrativa de rua no bairro Brasilinha 16, em Planaltina. (Foto: Reprodução/Google Street View)

Uma jovem, de 21 anos, passou por momentos de terror durante uma ida até um mercado, após ser perseguida por um homem, de 38 anos, que estava com os órgãos genitais expostos. O caso aconteceu no domingo (21), no bairro Brasilinha 16, em Planaltina.

A vítima foi até o estabelecimento para fazer compras quando foi abordada pelo suspeito que, de início, estendeu a mão para ela, na tentativa de se aproximar, mas sem êxito.

Posteriormente, o homem passou a persegui-la pelas ruas, tirando a calça, mostrando exibindo o pênis e gritando: “Ei, moreninha, vem aqui. Ei, patroa vem aqui”.

Ao notar o que estava acontecendo, a jovem correu para casa e pediu socorro. O suspeito ainda teria forçado a porta da residência para entrar, e foi surpreendido com a presença do namorado da vítima. Após o rapaz gritar “estuprador”, o homem acabou fugindo do local.

O rapaz ainda tentou perseguir o suspeito, que correu em direção a um terreno baldio, quando escutou um disparo de arma de fogo, supostamente feito pelo homem. A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no local para apurar a situação.

No endereço, os militares encontraram o suposto autor com algumas escoriações, em um bar na localidade, com uma espingarda e duas munições. Ele também possui um mandado de prisão em aberto.

Tanto ele quanto a vítima foram levados até um hospital para confecção de relatório médico e depois para Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS) para as medidas cabíveis. O homem foi preso em flagrante.