Prefeito suspeito de invadir e atirar 15 vezes contra ex afirma não se lembrar de nada, diz polícia

Após se entregar às autoridades policiais na manhã desta quinta-feira (23), o prefeito de Iporá, Naçoitan Araújo Leite (sem partido), suspeito de invadir e atirar 15 vezes na propriedade onde estava a ex-mulher e o atual companheiro dela, afirmou ter tido uma perda de memória e não se recordar do que aconteceu na residência.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Ramon Queiroz, o político alegou ter passado por uma cirurgia no estômago recentemente e que desde então estaria fazendo uso de remédios, que ocasionaram os esquecimentos. A alegação está sendo investigada.

Na versão de Naçoitan, conforme a PC, ele relatou ter tido alguns flashes de memória após o ocorrido e que procurou abrigo na própria fazenda.

Posteriormente, o político afirma ter retornado até a residência da vítima para retirar a câmera de segurança (DVR), que, segundo o suspeito, era dele. No entanto, ele diz não se lembrar do que fez com o aparelho após a retirada.

“Ele fala que não se lembra [dos disparos] devido a uma perda de memória relacionada a diversos fatores e que ele não se lembra exatamente o que aconteceu lá na casa”, relatou.

Ainda, durante o depoimento, Naçoitan apresentou uma das duas armas utilizadas no crime. Segundo o delegado, o armamento estava com a numeração suprimida e o suspeito não tinha autorização para porte de armamento.

“Nós estamos focados na finalização do inquérito, que deve acontecer até a próxima segunda-feira (27). Se houve favorecimento pessoal e ajuda para que ele conseguisse fugir, isso será objeto de uma investigação”, completou o delegado.

O prefeito poderá responder por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio. Ele está preso preventivamente em uma delegacia da PC na cidade

A outra arma ainda não foi encontrada pela corporação.

Em tempo

Naçoitan estava desaparecido desde a madrugada de sábado (19), após invadir a residência e atirar 15 vezes na casa da ex-mulher.

Segundo a PC, o crime teria sido motivado pela não aceitação do término do relacionamento – com quem estava separado há dois meses.

No dia 18, ele então dirigiu até a casa da ex-mulher, em uma caminhonete, e utilizou o próprio veículo para quebrar o portão e invadir o local.

Depois, ele foi até o quarto da propriedade, onde estavam a mulher e o atual, e disparou contra o cômodo. Nenhum deles se feriu.

Após a ação, ele foi filmado adentrando em um hotel na cidade – local em que estava hospedado, enquanto a casa em que ele vivia estava passando por uma reforma.

À PC, funcionários da fazenda contaram que o político teria ido até o local, no dia seguinte, pegado o carro, modelo Volkswagen Gol da cor branca, e, posteriormente, voltado à fazenda e trocado por uma caminhonete – que utilizou para fugir.

No mesmo dia, uma filmagem de uma câmera de segurança, onde está localizada a residência da vítima, mostra o momento em que um homem em um carro com características similares, retira um gravador de vídeo digital (DVR) da casa da vítima.

O veículo semelhante ao visto na gravação foi localizado na fazenda do prefeito.