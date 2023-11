Prefeito suspeito de invadir e atirar 15 vezes contra casa de ex tem mandado de prisão decretado pela Justiça

O prefeito da cidade de Iporá, Naçoitan Araújo Leite (PSDB), teve o mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça de Goiás, após supostamente invadir a residência da ex-namorada e disparar 15 vezes contra a propriedade.

O político está foragido desde a madrugada de sábado (18), data em que o crime teria ocorrido, e as autoridades policiais seguem nas buscas.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a ação teria sido motivada pelo fato de Naçoitan não aceitar bem o fim do término do relacionamento com a ex-mulher, com que estava separado há cerca de dois meses.

Revoltado pelo fim da relação, ele então teria dirigido até a casa em que a vítima mora, em uma caminhonete, e utilizado o próprio veículo para quebrar o portão e invadir o local.

Logo em seguida, o homem foi em direção até o quarto da casa, onde estavam a mulher e o atual namorado, e disparou contra o cômodo por 15 vezes. Apesar disso, ninguém ficou ferido.